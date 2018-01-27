В 2018 году на Шишкинских прудах Елабуги проведут дренажные работы

(Елабуга, 27 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Территория Шишкинских прудов Елабуги продолжит расширяться и в этом году. До начала Спасской ярмарки здесь планируется завершить расчистку территории от зарослей и провести дренажные работы для осушения болотистой местности. Об этом сообщили в исполкоме города.

Эти меры позволят решить большую проблему нехватки парковочных мест для машин и автомобильных пробок во время празднования Сабантуя и Спасской ярмарки. В конце прошлого года на территории прудов начались работы по вырубке деревьев и кустарников, но сегодня они приостановлены и продолжатся после того, как сойдет снег.

По проекту стоянка должна соединить участок от улицы Тойминской и Шишкинские пруды. Сегодня рядом с улицей Тойминская уже сделаны две стоянки для 5 тыс. машин. Основная проблема в освоении территории – это болотистая местность, которая к тому же попадает в зону затопления во время весеннего паводка. В будущем здесь планируется построить дополнительную дорогу для транспорта рядом с Шишкинскими прудами.