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Здоровье и среда

Ученые создали универсальную вакцину от гриппа

27 января 2018, 22:55

Авторы работы выбрали шесть мутаций вируса гриппа, к этим мутациям добавили две известных мутации в гене NS1.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Ученые из Китая и США создали новую вакцину от гриппа, действие которой основано на повышенной чувствительности вируса-мутанта, сообщается на портале N+1.

Авторы работы выбрали шесть мутаций вируса гриппа, к этим мутациям добавили две известных мутации в гене NS1. Полученный штамм обладал значительной чувствительностью к интерферону и получил название HIS.

В экспериментах на мышах и хорьках штамм HIS не вызвал видимых признаков заболевания даже в дозе, в 20 раз превышающей летальную дозу вируса дикого типа.

После введения «вируса-мутанта» в организм грызунов вакцина начинала активно действовать сразу же после того, как в теле подопытных животных выделялся интерферон. Данная реакция вакцины позволяет обеспечивать иммунитет, распространяющийся также и на другие штаммы вируса гриппа.

 


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