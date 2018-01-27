Изменится расписание электричек из Кизнера в Казань и из Казани в Сосновку

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Расписание пригородных поездов Кизнер – Казань и Казань – Сосновка изменится с 29 января, сообщает Миндортранс РТ.

Электричка № 6923 из Кизнера в Казань будет следовать до станции Кукмор по действующему расписанию. Далее до станций – Братьев Комаровых (9.41 – 9.42), Шемордан (10.03 – 10.04) и затем снова по действующему расписанию.

Поезд № 6422 из Казани в Сосновку будет курсировать до станции Шемордан согласно действующему расписанию. Затем электричка идет до станций Иштуган (10.16 – 10.17), Коинсар (10.24 – 10.25), 915 км (10.31 – 10.32), Состамак (10.34 – 10.35), Братьев Комаровых (10.41 – 10.42), Кукмор (10.45 – 10.46), далее – по действующему расписанию.

В сообщении министерства поясняется, что расписание движения пригородных поездов меняется для улучшения качества обслуживания пассажиров.