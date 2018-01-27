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Победители IT-хакатона смогут представить свой продукт первым лицам республики

27 января 2018, 23:15

Первый республиканский образовательный IT-хакатон для школьников и студентов состоится 2 — 3 февраля.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Казани с 2 по 3 февраля 2018 года пройдет первый республиканский образовательный IT-хакатон для школьников от 14 лет и студентов. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия. 

В совместном мероприятии Университета талантов и ИТ-парка смогут участвовать всего 15 команд. Численность команды — пять человек, говорится в сообщении. Командам в рамках конкурса предстоит разработать собственный Telegram чат-бот. 

Команда-победитель в течение года получит возможность представить свой продукт первым лицам республики, а также подарочные сертификаты на обучение программированию в ИТ-парке.


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