Победители IT-хакатона смогут представить свой продукт первым лицам республики

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Казани с 2 по 3 февраля 2018 года пройдет первый республиканский образовательный IT-хакатон для школьников от 14 лет и студентов. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В совместном мероприятии Университета талантов и ИТ-парка смогут участвовать всего 15 команд. Численность команды — пять человек, говорится в сообщении. Командам в рамках конкурса предстоит разработать собственный Telegram чат-бот.

Команда-победитель в течение года получит возможность представить свой продукт первым лицам республики, а также подарочные сертификаты на обучение программированию в ИТ-парке.