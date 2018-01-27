Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

НПО «Радиоэлектроника» им. Шимко закупит компьютерную технику на 176 млн рублей

27 января 2018, 07:14

Казанское предприятие планирует автоматизировать рабочие места для инженеров-проектировщиков, ведущих конструкторов и технологов.
Замглавы Минобороны РФ: «Новый импульс развитию радиоэлектроники в стране будет дан в Татарстане»
Уровень развития радиоэлектроники в Татарстане высок в сравнении с РФ и миром – Андрей Богинский
В Казани открылась конференция по проблемам российской радиоэлектроники
ТПП-Информ 21/09: В Казани оценят перспективы развития радиоэлектроники в РФ
Медведев утвердил долгосрочную программу развития радиоэлектронной промышленности России

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. Шимко (входит в корпорацию «Ростех») выделит на закупку компьютерной техники около 176,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Тендер на закупку программно-технических комплексов и автоматизированных рабочих мест объявил концерн «Радиоэлектронные технологии». В него также входит ОАО «НПО "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко». Максимальная цена контракта — 176,35 млн рублей. Итоги закупки подведут 31 января этого года.

Казанскому предприятию необходимы автоматизированные рабочие места для 50 инженеров-проектировщиков, 11 ведущих конструкторов, девяти ведущих технологов и ряда других сотрудников. Новая компьютерная техника автоматизирует процесс конструкторской и технологической подготовки производства.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter