НПО «Радиоэлектроника» им. Шимко закупит компьютерную технику на 176 млн рублей

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. Шимко (входит в корпорацию «Ростех») выделит на закупку компьютерной техники около 176,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Тендер на закупку программно-технических комплексов и автоматизированных рабочих мест объявил концерн «Радиоэлектронные технологии». В него также входит ОАО «НПО "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко». Максимальная цена контракта — 176,35 млн рублей. Итоги закупки подведут 31 января этого года.

Казанскому предприятию необходимы автоматизированные рабочие места для 50 инженеров-проектировщиков, 11 ведущих конструкторов, девяти ведущих технологов и ряда других сотрудников. Новая компьютерная техника автоматизирует процесс конструкторской и технологической подготовки производства.