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Экономика и финансы

Минтранс РТ будет контролировать доступность такси для инвалидов

27 января 2018, 19:59

Результаты проверок обеспечения доступности для инвалидов услуг по перевозке на такси будут публиковаться на сайте Минтранспорта РТ.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан будет контролировать доступность такси для инвалидов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства республики.

Должностные лица министерства смогут привлекать к проведению выездной проверки юрлиц, индивидуальных предпринимателей, экспертов, экспертные организации и т. д. Они также смогут получать объяснения по факту нарушения требований.

Результаты проверок обеспечения доступности для инвалидов услуг по перевозке на такси будут публиковаться на сайте Минтранспорта РТ, говорится в документе.


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