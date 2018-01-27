Минтранс РТ будет контролировать доступность такси для инвалидов

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан будет контролировать доступность такси для инвалидов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства республики.

Должностные лица министерства смогут привлекать к проведению выездной проверки юрлиц, индивидуальных предпринимателей, экспертов, экспертные организации и т. д. Они также смогут получать объяснения по факту нарушения требований.

Результаты проверок обеспечения доступности для инвалидов услуг по перевозке на такси будут публиковаться на сайте Минтранспорта РТ, говорится в документе.