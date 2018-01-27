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Здоровье и среда

В Китае изобрели «умную» кровать для самого крепкого сна

27 января 2018, 23:41

Кровать умеет подстраиваться под потребности хозяина, изменяя жесткость покрытия, а также распыляет эфирное масло, способствующее быстрому засыпанию.

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Китае компания Sleepnumber создала «умную» кровать, которая призвана обеспечить своему владельцу самый крепкий и продуктивный сон. Об этом сообщает «Лайф».

По словам разработчиков, кровать умеет подстраиваться под потребности хозяина, изменяя жесткость покрытия. Также она распыляет эфирное масло, способствующее быстрому засыпанию. Помимо этого, смарт-кровать оснащена полезной для спины функцией вибрации.

Цена «умной» кровати составляет от 499 до 999 долларов. 


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