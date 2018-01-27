В Китае изобрели «умную» кровать для самого крепкого сна

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). В Китае компания Sleepnumber создала «умную» кровать, которая призвана обеспечить своему владельцу самый крепкий и продуктивный сон. Об этом сообщает «Лайф».
По словам разработчиков, кровать умеет подстраиваться под потребности хозяина, изменяя жесткость покрытия. Также она распыляет эфирное масло, способствующее быстрому засыпанию. Помимо этого, смарт-кровать оснащена полезной для спины функцией вибрации.
Цена «умной» кровати составляет от 499 до 999 долларов.