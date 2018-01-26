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Культура

«Салют 7» признан лучшим российским фильмом года

26 января 2018, 23:46

За «Золотого орла» также боролись «Аритмия» Хлебникова, «Большой» Тодоровского, «Время первых» Киселева и «Нелюбовь» Звягинцева.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Лента «Салют-7» Клима Шипенко получила премию «Золотой орел» как лучший фильм. Церемония награждения победителей состоялась сегодня в Москве, сообщает «Интерфакс».

В фильме рассказывается о событиях 11 февраля 1985 года. ЦУП теряет сигнал с «Салюта-7». Со спецзаданием туда отправляют Виктора Савиных и Владимира Джанибекова.

За «Золотого орла» в главной номинации с картиной Шипенко боролись «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. 


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