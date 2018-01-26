В Высшей школе татаристики и тюркологии начнут преподавать журналистику и турецкий язык

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Высшей школе татаристики и тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого в следующем учебном году появятся новые специальности. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила директор Высшей школы татаристики и тюркологии им. Г. Тукая Альфия Юсупова во время межрегиональной конференции в Большесардекской гимназии Кукморского района.

«У нас работают шесть кафедр. В текущем учебном году в филологическом направлении дополнением к татарскому языку и литературе мы собирали дополнительный курс по английскому языку. А в педагогическом направлении татарский язык и татарскую литературу дополнили курсом по мастерству перевода. На следующий год в филологическом направлении планируем открыть курс турецкого языка, в педагогическом – курс по журналистике. Мы вынуждены каждый год чередовать, по-другому никак. Есть и обратная сторона медали: если мы ежегодно будем выпускать столько переводчиков и журналистов, будут ли они востребованы, найдут ли работу?» – задалась вопросом Альфия Юсупова.

По ее словам, на следующий учебный год будет выделено 25 бюджетных мест на филологию, и 16 – на педагогику.

Еще одно нововведение, ожидающее абитуриентов в следующем году, – на 2018-2019-й учебный год заочный курс собираться не будет.

«Может быть, в последующем заочный курс возобновит работу, но в следующем году эти места будут отданы музыкальному отделению», – отметила директор Высшей школы.