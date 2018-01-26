Мощность комплекса по глубокой переработке зерна в РТ может составить 500 тысяч тонн в год

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Мощность комплекса по глубокой переработке зерна в Татарстане по проекту составит 500 тыс. т в год с учетом дальнейшего увеличения до 1 млн т. Об этом рассказал сегодня на совещании в Минсельхозпроде РТ заместитель генерального директора «Татнефтехиминвест-холдинга» Ильгизар Якушев, сообщает пресс-служба министерства.

Докладчик напомнил, что в 2009 году была разработана программа «Развитие биотехнологии в РТ на 2010 – 2020 годы». В ее разработке принимали участие специалисты из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Программа состоит из семи разделов, в каждом из них представлены якорные проекты. Один из важнейших разделов – “Биоэкономика сельского хозяйства”, проект – комплекс по глубокой переработке зерна, – отметил Якушев. – На первом уровне переработки мы получаем крахмал, клейковину, фруктово-глюкозный сироп. Эти полупродукты могут использоваться в пищевой промышленности. Но одно из перспективных направлений, которое развивается во всем мире – получение топливного этанола».

Он отметил, что предполагаемое расположение производства – Свияжская, Челнинская зоны.

Создание производства по глубокой переработке зерна – очень актуальная тема для Татарстана, добавил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов. «При благоприятных климатических условиях мы можем ежегодно производить более 4,5 млн т зерна», – сказал он.