Изменилась процедура внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Территории населенных пунктов, территориальные зоны, а также части таких территорий исключены из объектов землеустройства. Это связано с изменением процедуры внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает Кадастровая палата по РТ.



В Градостроительный кодекс РФ и федеральный закон «О землеустройстве» внесены изменения. Они направлены на упрощение процедуры и сокращение сроков внесения сведений о границах территорий населенных пунктов и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«Если раньше для внесения сведений в кадастр необходимо было передать документы в госфонд данных, то теперь этого делать не требуется. Отменена необходимость составления землеустроительной документации, а также проведения в отношении нее государственной экспертизы. Кроме того, установлен новый порядок подготовки сведений о границах таких объектов. Карту (план) готовить не требуется. Вместо нее предоставляется текстовое и графическое описание границы», – говорится в сообщении ведомства.



Также отмечается, что закон вступил в силу 11 января. Если карта (план) подготовлена до указанной даты или контракт на ее изготовление заключен ранее, то подготовка сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон производится по старым правилам.