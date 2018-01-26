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Татарстанцы могут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30 процентов

26 января 2018, 22:55

В праздничной акции участвуют все поезда дальнего следования, которые будут курсировать по России с 22 по 25 февраля.
Пассажиры поездов дальнего следования могут приобрести билеты со скидкой
Татарстанцы могут приобрести билеты на поезда дальнего следования за 60 суток до отправления
Билеты на все поезда дальнего следования можно будет приобрести за 60 суток до поездки
Пассажиры могут приобрести билеты на поезда дальнего следования ниже среднегодовых тарифов
За время новогодних праздников ГЖД доставила 302,4 тыс. пассажиров дальнего следования

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Пассажиры поездов дальнего следования до 28 января могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30 процентов. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Купить билеты со скидкой можно на все верхние полки, а также на нижние и верхние места, расположенные в конце плацкартных вагонов – с 33-го по 37-е.

В праздничной акции участвуют все поезда дальнего следования, которые будут курсировать по России с 22 по 25 февраля, кроме фирменного поезда № 145/146 из Москвы в Назрань.

Акция не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и для организованных групп пассажиров. 


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