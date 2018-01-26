Татарстанцы могут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30 процентов

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Пассажиры поездов дальнего следования до 28 января могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30 процентов. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Купить билеты со скидкой можно на все верхние полки, а также на нижние и верхние места, расположенные в конце плацкартных вагонов – с 33-го по 37-е.

В праздничной акции участвуют все поезда дальнего следования, которые будут курсировать по России с 22 по 25 февраля, кроме фирменного поезда № 145/146 из Москвы в Назрань.

Акция не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и для организованных групп пассажиров.