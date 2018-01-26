Финансово-хозяйственная деятельность райпо в РТ за год выросла на 12 процентов

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Совокупный объем финансово-хозяйственной деятельности районных потребительских обществ в Татарстане за прошлый год составил 22,9 млрд рублей, что выше уровня 2016 года на 12 процентов. Капитальные вложения райпо – 244 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на отчетно-выборном собрании представителей потребительских обществ председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов.

Обеспечили рост финансово-хозяйственной деятельности за последние пять лет Молькеевское сельпо Кайбицкого района, Алексеевское, Тетюшское, Буинское райпо и другие, рассказал докладчик. «За последние годы Правительством Татарстана оказана поддержка на сумму более 500 млн рублей», – добавил Фаттахов.

По его словам, для достижения хороших результатов районным потребительским обществам необходима надежная материально-техническая база, отвечающая современным требованиям.

Председатель правления Татпотребсоюза отметил, что в системе потребкооперации на обновление базы в 2016 году было вложено 158 млн рублей, а в текущем – 244 млн рублей. «Это крайне мало. Такой же объем необходим каждому райпо, каждой отрасли, а в целом на все объединения – 500 млн рублей ежегодно», – подчеркнул Фаттахов.

Говоря об основной, по его словам, заготовительной деятельности потребсоюза, спикер сообщил, что оборот по заготовкам в прошлом году составил 8,2 млрд рублей, что на 16 процентов больше 2016 года. По мнению докладчика, в этом направлении есть большие резервы и необходимо улучшить работу по заготовительному обороту. «Есть некоторые виды заготовок, которыми можно заниматься не сезонно, а круглый год», – заметил он.

Кооперация должна присутствовать в каждом населенном пункте и в любой форме, продолжил Фаттахов. «Характеризуя торговую деятельность, надо отметить, что эта отрасль остается слабым участком работы нашей системы. В оптовой торговле нет автоматизации, но есть и другие серьезные причины», – подчеркнул председатель правления Татпотребсоюза.

Он также попросил обратить внимание на выездную торговлю, которой сегодня обслуживается 548 населенных пунктов Татарстана. «Остается неохваченной часть сельского населения. Многие участники закрывают магазины на селе. И эти населенные пункты нам нужно обслуживать, – сказал Фаттахов. – В первом квартале текущего года будут введены в эксплуатацию все 53 блочно-модульных магазина».

Предприятиями системы за прошлый год было произведено продукции на сумму более 2,9 млрд рублей, что больше на 12 процентов к уровню 2016 году. «Однако в разрезе районов весьма значительный разброс показателей. Если 28 предприятий обеспечили рост, то 10 допустили снижение», – констатировал докладчик.

В качестве примера эффективного использования производственных мощностей он назвал работу Бугульминского и Буинского райпо. По его словам, там работники ищут пути реализации произведенной продукции, ассортимент насчитывает более 60 наименований. «Райпо обеспечивают свою торговую сеть, бюджет района, поставляют сетевикам и коммерческим структурам», – заключил Фаттахов.