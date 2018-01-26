В Набережных Челнах пройдет интернет-акция «Вместе – против буллинга!»

(Набережные Челны, 26 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах 27 января, в Международный день борьбы с буллингом, пройдет интернет-акция «Вместе – против буллинга!» Ее проведет центр психолого-педагогической помощи «Диалог».

Буллинг (травля) – реальная беда, с которой подростки и молодежь сталкиваются в школах, колледжах, на улицах или в социальных сетях.

Проблема буллинга часто недооценивается обществом. Тем временем каждый пятый подросток регулярно сталкивается с издевательствами и запугиванием в реальной жизни или в интернете, каждый четвертый выступает в качестве агрессора.



