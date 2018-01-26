Учителем года в Набережных Челнах стал педагог по английскому Айнур Хусаинов

(Набережные Челны, 26 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Учителем года в Набережных Челнах стал преподаватель английского языка лицея-интерната № 79 Айнур Хусаинов. Финал конкурса прошел сегодня на базе школы № 30.

В Автограде в 18-й раз состоялся финал городского конкурса «Учитель года». Он прошел в несколько этапов: сначала во всех школах города, затем прошел заочный отборочный тур, далее очный, в котором приняли участие 20 педагогов. В финал конкурса вышли шестеро учителей. По итогам всех испытаний победил Айнур Хусаинов.

Второй стала учитель татарского языка и литературы школы № 10 Лениза Исмагилова. Третье место – у учителя физики школы № 51 Венера Магдумова.