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Общество, Наука и образование

Учителем года в Набережных Челнах стал педагог по английскому Айнур Хусаинов

26 января 2018, 22:50

В Автограде в 18-й раз состоялся финал конкурса «Учитель года».
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(Набережные Челны, 26 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Учителем года в Набережных Челнах стал преподаватель английского языка лицея-интерната № 79 Айнур Хусаинов. Финал конкурса прошел сегодня на базе школы № 30.

В Автограде в 18-й раз состоялся финал городского конкурса «Учитель года». Он прошел в несколько этапов: сначала во всех школах города, затем прошел заочный отборочный тур, далее очный, в котором приняли участие 20 педагогов. В финал конкурса вышли шестеро учителей. По итогам всех испытаний победил Айнур Хусаинов.

Второй стала учитель татарского языка и литературы школы № 10 Лениза Исмагилова. Третье место – у учителя физики школы № 51 Венера Магдумова.


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