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Общество

В Альметьевске состоялся День открытых дверей для работодателей

26 января 2018, 22:39

Центр занятости населения посетили пять крупных работодателей города.

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Альметьевском центре занятости состоялся день открытых дверей для работодателей, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

25 января центр занятости населения посетили пять крупных работодателей города.

Целью подобных мероприятий является привлечение работодателей к сотрудничеству с центром занятости населения по организации общественных работ; временному трудоустройству несовершеннолетних от 14 до 18 лет; стажировке и трудоустройстве выпускников образовательных организаций.

Альметьевская служба занятости проводит в начале каждого года несколько дней открытых дверей, чтобы задействовать большее количество работодателей.

 


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