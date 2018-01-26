В Альметьевске состоялся День открытых дверей для работодателей

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Альметьевском центре занятости состоялся день открытых дверей для работодателей, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.
25 января центр занятости населения посетили пять крупных работодателей города.
Целью подобных мероприятий является привлечение работодателей к сотрудничеству с центром занятости населения по организации общественных работ; временному трудоустройству несовершеннолетних от 14 до 18 лет; стажировке и трудоустройстве выпускников образовательных организаций.
Альметьевская служба занятости проводит в начале каждого года несколько дней открытых дверей, чтобы задействовать большее количество работодателей.