В Управлении Росгвардии по РТ наградили журналистов

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Управлении Росгвардии по РТ полковник полиции Рустем Гумеров наградил журналистов региональных средств массовой информации, которые наиболее активно освещали служебно-боевую деятельность подразделений управления, сообщает пресс-служба ведомства.
Первый заместитель главного редактора — редактор отдела происшествий ИА «Татар-информ» Светлана Белова удостоена благодарственной грамоты «За оказание содействия войскам Росгвардии при выполнении возложенных на них задач» от имени командующего Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
Рустем Гумеров поблагодарил журналистов за активную информационную поддержку деятельности ведомства и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.