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В двух номинациях премии Татарстана «Студент года-2017» будут представлены челнинцы

26 января 2018, 21:29

Сегодня были опубликованы участники очного этапа главной номинации премии «Гран при Студент года».
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(Набережные Челны, 26 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В двух номинациях республиканской премии «Студент года-2017» будут представлены челнинские студенты. Сегодня были опубликованы участники очного этапа главной номинации премии «Гран при Студент года».

Так, в номинации «Гран при Студент года» в очный тур вышла студентка Набережночелнинского института КФУ Диляра Шайхутдинова. Она стала лауреатом в данной номинации, прошедшей в родном городе. 

Далее в номинации «Студенческое СМИ года» в финал премии вышел медиа-центр «Та Дам» из Набережночелнинского государственного педагогического университета.

В номинации «Студенческая общественная организация вуза» финалистом стал профком студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ.

Всего на конкурс поступило 386 заявок из городов Татарстана. На первом этапе члены жюри премии просмотрели папки-портфолио, затем прошел очный тур, где каждый из участников представил себя или свой проект.

Финал премии состоится 5 февраля в КРК «Пирамида».
 


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