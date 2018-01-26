Ахметов: Интерес сельхозпроизводителей к льготным кредитам в этом году высокий

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Интерес всех сельхозпроизводителей к получению льготных кредитов в этом году высокий, и число участников будет больше прошлогоднего. Уполномоченными банками согласованы и направлены в Минсельхоз России 192 заявки на 9,4 млрд рублей. Об этом заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Задействованный в прошлом году механизм льготного кредитования получил хороший отклик со стороны многих сельхозтоваропроизводителей, отметил министр. «В прошлом году уполномоченные банки заключили 147 кредитных договоров, по которым заемщики оформили краткосрочные льготные кредиты в размере более 13 млрд рублей, 50 инвестиционных кредитов на 7,8 млрд рублей», – рассказал он.

Но районы по-разному воспользовались возможностью получения кредитов, заметил вице-премьер. Высокая активность в привлечении льготных оборотных средств была в 12 районах, в семи районах вообще не воспользовались льготными кредитами. Из всего объема полученных кредитов 90 процентов приходится на республиканских инвесторов, сообщил глава Минсельхоза РТ.

Он напомнил, что республике доведен лимит субсидий льготного краткосрочного кредитования в размере чуть более 1 млрд рублей, что позволит привлечь 11 млрд рублей кредитов, но этих средств на посевную недостаточно. Субсидии предусмотрены на растениеводство, на животноводство, на молочное скотоводство.

По условиям субсидирования, не менее 20 процентов общей суммы субсидий должно быть направлено малым формам хозяйствования.

«Активность банков тоже разная, – сказал министр. – Наш основной партнер Россельхозбанк подал заявки уже на 5,9 млрд рублей, это 63 процента от всей суммы заявок. 1,7 млрд рублей или 18 процентов у банка ВТБ, 1 млрд рублей – 11 процентов – у Сбербанка».

Льготное кредитование является основным финансовым ресурсом в обеспечении посевной кампании, и от активности товаропроизводителей во многом будут зависеть ее результаты, резюмировал Ахметов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.