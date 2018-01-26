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Александр Логинов стал серебряным призером спринта на чемпионате Европы по биатлону

26 января 2018, 20:44

Логинов допустил один промах на первой стрельбе и финишировал в 5 секундах от победителя гонки — латвийского биатлониста Андрея Расторгуева.
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(Набережные Челны, 26 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянин Александр Логинов стал серебряным призером спринта на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования проходят в итальянском местечке Риднау.

Логинов допустил один промах на первой стрельбе и финишировал в 5 секундах от победителя гонки — латвийского биатлониста Андрея Расторгуева.

Бронзовым призером с точной стрельбой стал биатлонист сборной Болгарии Красимир Анев.

Завтра в третий соревновательный день чемпионата Европы у мужчин и женщин пройдут гонки преследования, начало в 15.00 и 17.00.
 


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