(Набережные Челны, 26 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Россиянин Александр Логинов стал серебряным призером спринта на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования проходят в итальянском местечке Риднау.
Логинов допустил один промах на первой стрельбе и финишировал в 5 секундах от победителя гонки — латвийского биатлониста Андрея Расторгуева.
Бронзовым призером с точной стрельбой стал биатлонист сборной Болгарии Красимир Анев.
Завтра в третий соревновательный день чемпионата Европы у мужчин и женщин пройдут гонки преследования, начало в 15.00 и 17.00.