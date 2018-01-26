Марат Ахметов: На проведение весенне-полевых необходимо более 20 млрд рублей

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). На проведение весенне-полевых работ в Татарстане необходимо более 20 млрд рублей, или из расчета около 7 тыс. рублей на один га. Об этом заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Посевная в этом году будет проблематичной – в части обеспечения финансовыми ресурсами, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По его словам, из необходимых на проведение полевых работ средств на минеральные удобрения требуется 7,5 млрд рублей, на семена – 1,3 млрд рублей, горюче-смазочные материалы и запчасти – 5 млрд рублей, зарплаты в период посевной кампании – 1,6 млрд рублей. Прочие затраты составят около 3 млрд рублей.

До поступления первых денежных средств от земледелия, а это примерно середина августа, необходимо свыше 26 млрд рублей оборотных средств, отметил Ахметов. Часть из этих средств будет покрываться за счет бюджетной поддержки, но около 15 млрд рублей необходимо привлечь как краткосрочные кредиты банков.

Он напомнил о резком снижении закупочных цен на зерно и сахар. Сахарные заводы имеют выручку на 2 млрд рублей меньше, чем в 2016 году. Так, в 2016 году 1 кг сахарного песка стоил 37 рублей, в этом году — 25 рублей, отметил вице-премьер.

«Хозяйства не смогут на должном уровне произвести авансирование посевной, – сказал Ахметов. – Из-за снижения закупочных цен на сахарную свеклу хозяйства теряют финансы. Это будет отражаться на качестве подготовки и проведении посевной кампании».

Кроме того, серьезное снижение закупочных цен на молоко испытывает сельхозпроизводителей на выживаемость, добавил министр.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.