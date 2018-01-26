В РТ в программе капремонта в 2018 году участвует почти тысяча многоквартирных домов

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Республике Татарстан в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2018 год участвуют 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн кв. м из 43 муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина.

Объем финансирования программы капремонта домов в этом году составит 6 млрд 76 млн 348 тыс. рублей, сказал Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ под председательством главы республики Рустама Минниханова.

В этом году планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан, отметил глава Минстроя.

Рустам Минниханов предложил заранее начинать подготовку к работам по капремонту, что позволит лучше планировать ход работ, сократит время для сбора всех документов.

Нужно заранее иметь всю необходимую документацию, чтобы реализовывать другие республиканские программы в части строительства, считает глава республики.

Минстрой планирует уже в марте текущего года начать все необходимые процедуры для работ, предусмотренные к реализации в 2019 году, отметил министр.