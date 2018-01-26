Министр здравоохранения РТ ответил на жалобы на ремонты в поликлиниках

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Валерия Белова). Министр здравоохранения РТ Адель Вафин на итоговом заседании коллегии ведомства ответил на жалобы на ремонты в поликлиниках.

Претензии о том, что в здравоохранении внимание уделяется только «стенам», жители республики периодически высказывают в соцсетях.

«Могу с уверенностью сказать, что материально-техническое состояние учреждений здравоохранения, условия пребывания больных – это составляющая успешного лечебного процесса, удовлетворенности населения.

Жители городов республики десятками лет ходили в поликлиники, размещенные в приспособленных зданиях, ютились в узких коридорах.

Необходимость организационных изменений в первичном звене была», – объяснил Адель Вафин.

По словам главы ведомства, до начала модернизации поликлиник – в 2016 году – в Государственную систему «Народный контроль» поступило более 20 обращений по вопросу ремонта зданий.