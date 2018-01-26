(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Количество пострадавших при пожаре в корейской больнице выросло до 143, передает РИА Новости.

В сообщениях электронных СМИ уточняется количество погибших. Ранее назывался 41 человек, теперь говорится о 37. Медики не исключают, что число погибших может увеличиться, так как несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в больнице южнокорейского города Мильян в отделении неотложной помощи случился пожар. Пламя быстро распространилось по зданию, справиться с огнем пожарным удалось лишь через полтора часа.