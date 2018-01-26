Китай решил проложить «Арктический шелковый путь»

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Китай опубликовал в первой Белой книге по политике страны в Арктике планы совместно с другими государствами проложить морские торговые пути через арктический регион в Европу, сообщает ТАСС.

«Как важный член международного сообщества, КНР играет важную роль в формировании международных норм, связанных с деятельностью в Арктике. Инициатива „Один пояс — один путь“ является важным проектом сотрудничества, предложенным Китаем, он должен принести возможности для сторон, заинтересованных в создании „Арктического шелкового пути“, устойчивого экономического и социального развития Арктики», — говорится в документе.

Китай проводит научные исследования Арктики с 1999 года. Страна завершила к концу 2017 года восемь научных экспедиций в Северный Ледовитый океан. В последние годы КНР стали интересовать коммерческие возможности арктических торговых путей.