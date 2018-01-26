В Апелляционном суде Англии закончены слушания по делу об украинском долге перед Россией

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Апелляционный суд Англии закончил открытые слушания по апелляционной жалобе Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией на сумму 3 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

Суд будет рассматривать дело до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны могут предоставить дополнительные данные.

В июле прошлого года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций и возместить России часть судебных расходов.