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Происшествия

При падении башенного крана под Калининградом пострадал рабочий

26 января 2018, 19:35

Крановщик с травмами доставлен в лечебное учреждение Зеленоградска.

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Крановщик пострадал при падении башенного крана в городе Зеленоградске Калининградской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел сегодня на улице Потемкина. В кабине башенного крана находился 28-летний крановщик. Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС достали из кабины упавшего башенного крана крановщика и передали его медикам скорой помощи.

Крановщик с травмами доставлен в лечебное учреждение. Сотрудники Следкома начали проверку по факту случшившегося.


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