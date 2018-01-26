При падении башенного крана под Калининградом пострадал рабочий

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Крановщик пострадал при падении башенного крана в городе Зеленоградске Калининградской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел сегодня на улице Потемкина. В кабине башенного крана находился 28-летний крановщик. Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС достали из кабины упавшего башенного крана крановщика и передали его медикам скорой помощи.

Крановщик с травмами доставлен в лечебное учреждение. Сотрудники Следкома начали проверку по факту случшившегося.