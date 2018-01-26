В Японии началась эпидемия гриппа

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения Японии сообщило о 2,83 млн заболевших, передает ТАСС.

По сравнению с минувшей неделей число заболевших выросло примерно на 1 млн человек. Сегодня один врач принимает в среднем 52 пациента с гриппом — это рекордные данные с начала ведения подобной статистики в 1999 году. На юго-западном острове Кюсю на каждого доктора приходится сразу по 80 больных.

Врачи считают, что причиной эпидемии гриппа стала холодная и морозная погода. В столичном регионе, где заморозки — редкость, температура опускается ночью до минус трех градусов по Цельсию. Из-за этого обычно влажный воздух стал сухим, что усугубляет ситуацию с распространением инфекции.

Минздрав Японии напомнил жителям о мерах профилактики и необходимости носить защитные маски.