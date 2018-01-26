На Играх в Пхенчхане не будет Русского дома

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В этом году на Олимпиаде Пхенчхане не будет Русского дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.

«ОКР не будет делать Русский дом на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать. А так как в доме болельщиков традиционно проходили церемонии чествования спортсменов, которые победили на Играх, большого смысла организовывать его ОКР не видит», — цитирует агентство Жукова.

Не исключено, что Русский дом в Южной Корее может создать другая организация, отметил глава ОКР.

«Информацию о том, будет ли это делать кто-то еще, пока дать вам не могу, но ОКР делать дом болельщиков не будет», — добавил Жуков.