Росгвардейцы обеспечили охрану 14 тысяч объектов и 35 тысяч квартир в Татарстане

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Татарстане за прошедший год обеспечили охрану около 14 тысяч объектов различных форм собственности, более 35 тысяч квартир и 6 с половиной тысяч мест хранения имущества граждан. Об этом рассказали на расширенном совещании по подведению итогов служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по РТ и постановке задач на предстоящий период.

Техническими средствами охраны обеспечена безопасность 34 объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии. Подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ отработали около 100 тысяч сигналов «Тревога», поступивших с охраняемых объектов, сделано 20 тысяч выездов по заявкам дежурных частей территориальных органов внутренних дел. На постах и маршрутах патрулирования наряды групп задержания выявили более 1 200 преступлений, в том числе около 300 – на охраняемых объектах.

Главная задача – обеспечение надежной охраны объектов – выполнена, на охраняемых объектах краж не допущено.

В доход федерального бюджета перечислено более 800 миллионов рублей, что на 65 млн больше показателя прошлого года. Выполнение плана составило 106 процентов.