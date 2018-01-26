Росгвардейцы проверили 45 тысяч владельцев оружия в Татарстане

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). За 2017 год подразделения Лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Управления Росгвардии по РТ провели более 45 тысяч проверок владельцев оружия, свыше 4 тысяч частных охранных организаций (ЧОО) и юридических лиц с особыми уставными задачами. Об этом рассказали на расширенном совещании по подведению итогов служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по РТ и постановке задач на предстоящий период.

За нарушение правил оборота оружия у физических лиц изъято около 2596 единиц оружия и более 500 патронов, у юридических - 129 единиц служебного оружия и более 10 тыс. патронов.

Одной из задач, возложенных на Росгвардию, является осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в области оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности (ЧОД).

Подразделения ЛРР Управления Росгвардии по РТ предоставляют гражданам 25 видов различных государственных услуг. В течение 2017 года сотрудники ЛРР рассмотрели свыше 38 тысяч заявлений на получение госуслуг. По результатам их рассмотрения выдано 34 тысячи лицензий и разрешений на приобретение и хранение гражданского оружия и удостоверений частного охранника. В бюджет России от оказания росгвардейцами Татарстана госуслуг в области оборота оружия перечислено свыше 19 млн рублей.

В результате работы Росгвардии по пропаганде добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия гражданами сдано более 2 тысяч единиц оружия. По результатам проверок составлено около 4 тысяч административных протоколов, в том числе более 600 - в отношении ЧОО.

За 2017 год под контролем подразделений ЛРР находились 49 439 владельцев гражданского оружия, 281 место хранения оружия и боеприпасов, 10 специализированных магазинов по реализации гражданского и служебного оружия, 11 спортивных организаций, 606 частных охранных организаций.