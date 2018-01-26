Саакашвили будет содержаться под частичным домашним арестом

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Апелляционный суд Киева отправил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под частичный домашний арест, сообщает Russia Today cо ссылкой на УНН.
«Избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — сказано в постановлении суда.
Генеральная прокуратура Украины требовала отправить экс-губернатора под круглосуточный домашний арест, говорится в сообщении агентства.