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Политика

Саакашвили будет содержаться под частичным домашним арестом

26 января 2018, 19:02

Генеральная прокуратура Украины требовала отправить экс-губернатора под круглосуточный домашний арест.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Апелляционный суд Киева отправил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под частичный домашний арест, сообщает Russia Today cо ссылкой на УНН.

«Избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — сказано в постановлении суда.

Генеральная прокуратура Украины требовала отправить экс-губернатора под круглосуточный домашний арест, говорится в сообщении агентства.


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