В Татарстане росгвардейцы задержали восемь участников ячейки запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир»

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В 2017 году сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии задержали восемь участников ячейки запрещенной в Российской Федерации организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом рассказали на расширенном совещании по подведению итогов служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по РТ и постановке задач на предстоящий период.

Выполняя служебно-боевые задачи, возложенные на ведомство Федеральным законом «О войсках национальной гвардии», росгвардейцы за год задержали 1640 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 125 – находившихся в розыске и более 20 тысяч – за совершение административных правонарушений.

Подразделения специального назначения Управления в течение года оказывали силовую поддержку при проведении оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по РТ, МВД по РТ, СК РФ, а также во время охраны и конвоирования лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Росгвардейцы также обеспечивали безопасности лиц, подлежащих государственной охране.