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Минниханов посетил больницу № 18 и один из корпусов МКДЦ после капремонта

26 января 2018, 18:30 , Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов посетил больницу № 18 и один из корпусов МКДЦ после капремонта В отделении лучевой диагностики МКДЦ Президенту РТ презентовали современный аппарат РКТ.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов посетил поликлинику Центральной городской клинической больницы № 18 и корпус «Г» Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Посещение Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым поликлиники Центральной городской клинической больницы № 18 и корпуса &quot;Г&quot; Межрегионального клинико-диагностического центра после капитального ремонта. Фото Марсель Бадыкшин

В МКДЦ Президенту представили работу отделения лучевой диагностики после ремонта, в ходе которого коридоры и кабинеты здания были выполнены из новых композитных материалов.

Кроме того, с января 2018 года в отделении начал работать современный аппарат РКТ на 512 срезов, с помощью которого можно увеличить скорость приема пациентов с проблемами сердца на 20 — 30 процентов. 

Посещение Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым поликлиники Центральной городской клинической больницы № 18 и корпуса &quot;Г&quot; Межрегионального клинико-диагностического центра после капитального ремонта. Фото Марсель Бадыкшин

Повышение качества оказываемых медицинских услуг, их оперативность и доступность положительно сказывается на качестве жизни населения, влияет на увеличение средней продолжительности жизни в Татарстане, отметил Рустам Минниханов.


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