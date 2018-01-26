Минниханов посетил больницу № 18 и один из корпусов МКДЦ после капремонта

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов посетил поликлинику Центральной городской клинической больницы № 18 и корпус «Г» Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

В МКДЦ Президенту представили работу отделения лучевой диагностики после ремонта, в ходе которого коридоры и кабинеты здания были выполнены из новых композитных материалов.

Кроме того, с января 2018 года в отделении начал работать современный аппарат РКТ на 512 срезов, с помощью которого можно увеличить скорость приема пациентов с проблемами сердца на 20 — 30 процентов.

Повышение качества оказываемых медицинских услуг, их оперативность и доступность положительно сказывается на качестве жизни населения, влияет на увеличение средней продолжительности жизни в Татарстане, отметил Рустам Минниханов.