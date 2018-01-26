Марат Ахметов призвал потребительские общества искать новые направления работы

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на отчетно-выборном собрании в Казани глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов призвал представителей потребительских обществ республики провести анализ эффективности своей деятельности и задуматься о возможности развития новых проектов и направлений.

Министр подчеркнул, что востребованность структуры потребкооперации республики не вызывает сомнений. В частности, при поддержке Татпотребсоюза проводятся сельскохозяйственные ярмарки, происходит обслуживание жителей населенных пунктов.

При этом вице-премьер остановился и на проблемных вопросах. «Слабо обращаем внимание на эффективность деятельности. Нужно не просто показывать объемы оказываемых услуг. Какова экономическая эффективность деятельности? Будь то общепит, собственное производство, торговля или заготовка. Нужно провести более глубокий анализ деятельности каждой структуры района, слабых мест в работе», – сказал он.

Многие представители потребительских обществ еще не привыкли работать с инвестиционными кредитами, отметил Марат Ахметов. «Привыкли работать осторожно, без риска, только на собственно заработанные средства. Тогда нужно учиться больше зарабатывать. Если в вашей деятельности объективно не хватает государственной поддержки, вопрос смело надо ставить. Мы всегда получаем поддержку, аргументы должны быть веские и убедительные. В прошлом году была озабоченность по инвестиционной активности, она остается», – подчеркнул он.

«Если кто-то решился на более серьезные проекты, мы готовы субсидировать проценты кредитов, специальную республиканскую программу готовы разрабатывать», – добавил вице-премьер.

По словам главы Минсельхозпрода РТ, есть положительная динамика по заготовительной деятельности обществ. «Но объемы заготовок с расчетом на возможность реализации на ярмарках Казани и крупных городов – это очень ограниченный подход. Масштабы заготовительной деятельности должны быть иные. Поэтому Татпотребсоюзу выделили земельные участки, чтобы, используя их, у вас появились оборотные средства. И с ними, может, возобновить оптовую деятельность, в том числе заготовительную деятельность можно было бы усилить», – заявил он.

В завершение своего выступления министр попросил руководителей потребсообществ в районах более самокритично оценить результаты своей деятельности в прошедшем году.

«Кроме традиционных направлений и услуг, еще можно было бы найти какие-то незанятые ниши. Если такие появятся, мы готовы рассматривать их как новое направление с государственной поддержкой. Но для этого глубже надо знать сельский образ жизни, более тесно пообщаться с главами сельских поселений, больше ездить по деревням, изучать нужды и потребности сельского населения. Может, появятся новые направления деятельности», – резюмировал Марат Ахметов.