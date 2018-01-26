В Ковалях ликвидируют единственную в селе школу из-за недостаточного финансирования

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В селе Ковали Лаишевского района ликвидируют единственную в населенном пункте школу. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации РТ.

«Необходимость ликвидации МБОУ „Ковалинская НОШ“ продиктована недостаточностью финансирования на осуществление деятельности», — говорится в тексте постановления. Школа имела статус малокомплектной до 2012 года. А с 1 сентября 2012 года все ученики начальных классов были переведены в соседнюю школу в селе Татарское Ходяшево.

Здание школы находится в удовлетворительном состоянии и может быть использовано для нужд района, следует из документа. Двухэтажное здание школы, построенное в 1987 году, оценивается в сумму около 11,5 млн рублей. За прошедший год на содержание школы было направлено более 360 тыс. рублей бюджетных средств.