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Экономика и финансы

Из-за проблем с перевозками заводчан «КАМАЗ» планирует запустить свои маршруты

26 января 2018, 18:42

Предприятие ищет замену «Электротранспорту» на предоставление транспортных услуг.
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(Казань, 26 января, «Татар-информ»). У ПАО «КАМАЗ» возникли проблемы с «Электротранспортом» — транспортной компанией Набережных Челнов. Трудности связаны с перевозками работников завода на работу, пишут «Вести КАМАЗа».

Глава пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев отметил, что проблема с транспортировкой сотрудников действительно существует, но будет планомерно решаться. «Мы всегда настроены на конструктив и всегда находили взаимопониманием с городом по всем вопросам, в том числе в области транспорта. Проблема существует, но мы ее решаем. Там, где нет городского общественного транспорта, мы запускаем свои маршруты», — отметил глава пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

В первый рабочий день после отпуска, 22 января, возникли проблемы с доставкой работников по заводскому маршруту автомобильный — прессово-рамный заводы. Вместо плановых 10 автобусов на линию вышли всего семь. Вечером вывозить сотрудников с работы транспортники отправили всего пять машин. При этом было сокращено и количество маршрутов.

Сейчас «КАМАЗ» всерьез рассматривает вариант поиска нового подрядчика на предоставление транспортных услуг, отметил начальник отдела социального развития Иван Ахматов.


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