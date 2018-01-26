На пассажира рейса Москва – Нью-Йорк завели дело за то, что он ударил стюардессу

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). На 38-летнего пассажира бизнес-класса рейса Москва – Нью-Йорк завели уголовное дело за то, что он ударил стюардессу, передает «Интерфакс».

По информации агентства, мужчина грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания. К тому же он ударил бортпроводницу по лицу.

38-летнего жителя Москвы задержали по возвращении в Россию в аэропорту «Шереметьево». На авиадебошира возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях. К нему применена мера пресечения – обязательство о явке.