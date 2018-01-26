На берегу Казанки экологи обнаружили нелегальную свалку снега

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Большую нелегальную свалку снега в Казани на берегу Казанки обнаружили сегодня инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ. По данному факту возбуждено административное расследование, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе рейда выяснилось, что снег с уборки улиц складировался прямо на берегу реки, в 30 метрах от городского водоема, что недопустимо. Во время весеннего таяния снега реагенты, мусор и другие загрязняющие вещества могут попасть в воду. Грязными снежными массами завалена территория площадью 600 кв. м на улице Подлужной в Вахитовском районе Казани», — сказано в сообщении.

Нарушители порядка понесут наказание по ст. 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами) и по ст. 3.6 КоАП РТ за нарушение правил благоустройства Казани.

Всего с начала нового года в Казани и в Зеленодольском районе республики выявлено 25 несанкционированных снежных свалок. В прошлом году за аналогичный период их было 37.

