В Рыбно-Слободском районе завершился конкурс «Учитель года-2018»

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском центре детского творчества прошел муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2018», сообщает газета «Сельские горизонты».

В двух номинациях второго тура – «Учитель года» и «Педагогический дебют» – приняли участие 16 и три учителя соответственно. В третьем туре конкурса участвовали 12 учителей. Они представили конкурсному жюри свои мастер-классы.

Учителем года по итогам трех конкурсных дней стала преподаватель географии Рыбно-Слободской средней школы № 2 Светлана Ермолаева. В номинации «Педагогический дебют» лучшей признали учителя истории и обществознания Рыбно-Слободской школы № 2 Татьяну Власову.

Призеры муниципального тура представят район на зональном туре регионального этапа конкурса «Учитель года России».