Сегодня в Казани суд рассмотрел 14 исков о выселении жителей Мергасовского дома

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Вахитовском районном суде Казани рассматривают дело по расселению жильцов аварийного Мергасовского дома № 18/19, расположенного на улице Дзержинского. Всего сегодня пройдет 14 судебных процессов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Мергасовский дом был признан аварийным еще в 2002 году. Следующие пятнадцать лет дом и не ремонтировали, и не расселяли. Когда в конце прошлого года жителям дома пришли исковые заявления в суд, они были удивлены и возмущены требованиями исполкома.

Им предложили переехать из центра города в ЖК «Салават Купере» в квартиры с равнозначной квадратурой или даже чуть больше.

На Елену Аршинову исполком подал в суд за то, что она не выезжает из квартиры. По словам женщины, ей не предоставили документы на квартиру в «Салават Купере», поэтому огни и не переезжает.

Она написала заявление с просьбой выдать ей документы.

«Я заселюсь, а кто-то придет и скажет: “А у меня вот тут ипотека”. У нас тут (в Мергасовском доме – прим.Т-и) уже бомжи поселились надо мной. Я ни там не живу, ни в “Салават Купере” переехать не могу. А то, что на квартиру нет документов сейчас? Где мы живем, мы просто в воздухе висим сейчас. Получается, я единственная подала иск по поводу вот этих документов. Они дают больше метров, чем у меня есть. А я не видела распоряжения на каких условиях мне дают», – делится Елена Аршинова.

Игорь Кузьмин не согласен менять условия проживания в нынешнем доме на новую квартиру в «Салават Купере». Он надеется на то, что дело возможно выиграть, и он сможет остаться жить в Мергасовском доме.

«В принципе логично было бы найти инвестора, который готов восстановить этот дом. Передать ему эти помещения, и за счёт этого же инвестора расселить граждан, либо кого-то оставить здесь. А если человек не остаётся, то дать нормальные жилые помещения в черте города», – считает Игорь Кузьмин.