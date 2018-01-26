В Казани в мобильную приемную Путина люди обращались по поводу ремонта

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстане работала мобильная приемная Президента России. Все вопросы, поступившие к Андрею Цыбулину, начальнику Управления пресс-службы и информации главы государства, касались ремонта.

Уполномоченный со стороны федеральных властей по работе с обращениями граждан принял с выездом на место от жителей города Казани три обращения.

Люди попросили помочь активировать работу по ремонту пешеходной аллеи, связывающей проспект Победы и ул. Юлиуса Фучика в Приволжском районе столицы. Еще одно обращение касалось содействия в капремонте детского сада № 281 в Кировском районе Казани. Третье обращение касается капитального ремонта специализированной ДЮСШ «Батыр» на ул. Ибрагимова.

И сегодня же прокурор РТ Илдус Нафиков вместе с представителями органов самоуправления и госвласти принял участие в приеме граждан в приемной Президента России в РТ. Здесь речь также шла о содействии в ремонте.

Так, поступило обращение от жителей с. Нармонка Лаишевского района с просьбой отремонтировать местную школу. А в Советском районе люди попросили отремонтировать здание детского клуба на ул. 4-я Станционная и перепрофилировать его в детский сад.

Представитель Администрации Президента России ознакомился со всеми поступившими обращениями и дал контрольные поручения региональным властям: поставленные заявителями проблемные вопросы должны быть решены.

