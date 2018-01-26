Казанца осудят за сбыт свыше двух тысяч литров немаркированного алкоголя

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в попытке сбыта более 2 тысяч литров немаркированного алкоголя, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

26-летний казанец обвиняется в продаже алкоголя без лицензии, в случаях, в сбыте немаркированной алкогольной продукции в крупном размере.

По версии следствия, в конце августа 2017 года казанец, не имея лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной продукции, приобрел 2332 литра немаркированной алкогольной продукции, разлитой в 504 полимерных пятилитровых бутыли. Общая стоимость спиртного превысила 900 тысяч рублей.

В тот же день в поселке Кадышево в Казани при продаже 2314 литров немаркированного алкоголя мужчине, действовавшему под контролем правоохранительных органов, казанец был задержан. Остатки полицейские нашли в салоне двух автомобилей, принадлежащих обвиняемому и его приятелю.

Свою вину мужчина полностью признал, с него взята подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в Авиастроительный райсуд Казани.