За 2017 год в Народный контроль поступило почти 900 жалоб на медицину Татарстана

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Валерия Белова). В систему «Народный контроль» в 2017 году поступило 889 обращений по медицинской части. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения РТ.

«По поликлиникам большая работа идет, по районным центрам. Но ожидания людей значительно выше, чем вы и мы думаем. И они, к сожалению, обоснованы. Вот за 2017 год 889 обращений в народный контроль было, тогда как в 2016 году было 817 обращений. Это на девять процентов больше», – обратился к сотрудникам министерства глава республики.

По словам Президента, множество обращений по поводу медицины поступает и через социальные сети.

«Много обращений по медицинской части ко мне в соцсетях поступает. Очень важно нам работать по культуре обслуживания, по профессионализму, по персоналу. Мы все ваши предложения поддерживаем. Но вы не дорабатываете. Вы должны ежемесячно все эти обращения брать в работу и рассматривать, в чем причина. Нужно смотреть, к каким учреждениям население имеет больше претензий. Это требует постоянной системной работы. От того, как вы будете принимать пациента, будет зависеть его состояние и отношение к системе здравоохранения», – подчеркнул Рустам Минниханов.