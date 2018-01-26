Более двухсот детей выступили в IV сезоне проекта La Primavera «Звезды из завтра»

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). На сцене Государственного Большого концертного зала им. С. Сайдашева Казанский камерный оркестр La Primavera представил четвертый сезон проекта «Звезды из завтра». Благодаря инициативе художественного руководителя и главного дирижера оркестра Рустема Абязова одаренные воспитанники музыкальных школ Казани каждый год получают возможность выступить с известным музыкальным коллективом в качестве солистов. В этот вечер с La Primavera выступили 217 одаренных детей.

«Мы надеемся поднять престиж академического музыкального образования, представить публике талантливых детей, в том числе с ограниченными физическим возможностями, поддержать наших замечательных педагогов. Для этого и был задуман проект «Звезды из завтра», — рассказывает Рустем Абязов.

Концерт «Звезды из завтра» традиционно является первым концертом нового года La Primavera. В этот раз создатель проекта принял решение разбить программу на блоки, в зависимости от направлений творчества, в которых заняты маленькие артисты — «Голос», «Балалаечная россыпь», «Баянный разлив» и «Преодоление» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.

Самый маленький резидент проекта в этом году как раз выступал в отделении «Преодоление». Ученик 1-го класса Детской музыкальной школы № 14, талантливый юный вокалист Алим Хатмуллин исполнил песню Уңыш җыелды на стихи Наиля Гайсина и сорвал овации.

Из-за рекордного количества участников концерт шел более трех часов, но зрители и не думали расходиться. В программе звучали народные песни и мелодии, сочинения Иоганна Баха, Георга Генделя и десятков других классических композиторов. В этот вечер зал был полон, а билеты были раскуплены задолго до концерта. Зрители не скупились на аплодисменты, а под занавес приветствовали юных артистов стоя.

За три года существования «Звезд из завтра» в проекте приняли участие более 300 одаренных ребят из творческих коллективов Казани. Среди участников — финалисты проекта «Новая волна», призеры Дельфийских игр, участники федеральной программы «Поющая звезда» и проекта «Голос», а также стипендиаты фонда «Новые имена».

По словам Рустема Абязова, проект уже вырос из рамок городского, талантливые дети воспитываются в музыкальных школах многих городов Татарстана. Но, к сожалению, вывести проект в масштабы всей республики оркестр La Primavera не имеет возможности по финансовым причинам. Заявки на республиканские грантовые программы гранты на сегодня пока не получили поддержки руководства Татарстана.

«Наши дети очень талантливы. В каждом городе есть свои „звездочки“, которые заслуживают внимания. Мы мечтаем создать в Татарстане постоянную программу творческой и профессиональной поддержки юных музыкантов», — заявил руководитель проекта.

В январе Казанский камерный оркестр La Primavera даст два абонементных концерта в Московской консерватории. Первый концерт состоится 27 января в Рахманиновском зале, второй пройдет в Малом зале консерватории 29 января.