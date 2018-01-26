Спасатели Татарстана подняли провалившуюся под лед Волги машину

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня в 10 часов утра ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон закрыли для посетителей. Там проходили расширенные учения МЧС Татарстана. По легенде, машина не справилась с управлением, выехала за пределы переправы и частично провалилась под лед.

Машина ехала из Казани в Верхний Услон. На подъезде к населенному пункту водитель не справился с управлением и на высокой скорости выехал за пределы дороги. Первым это заметил начальник ледовой переправы, который сообщил об аварии в службу 112, а оттуда информацию передали спасателям и другим экстренным службам.

«Произошел частичный провал – двери оказались заблокированы. Поступил сигнал, оповещены все службы. Это спасатели из Казани, из Верхнего Услона. Они постепенно прибывают, по мере получения сигнала», – рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС РФ по РТ Марат Ганеев.

Первым делом сотрудники переправы перекрыли въезд на лед, чтобы избежать возможных затруднений – для обеспечения порядка сюда же подъехали полицейские. Затем, с помощью небольшого трактора и снегохода они добрались до машины и на прицепе привезли доски, которыми выложили дорогу к машине и подложили под днище, чтобы машина не ушла под лед полностью.

К этому времени до переправы добрались спасатели, которые прибыли на пожарной машине. Однако, ее пришлось оставить на въезде, так как лед мог не выдержать тяжелый транспорт. Благо условная авария произошла недалеко от выезда.

Спасатели по брошенным доскам подбежали к машине – внутри один пострадавший. Двери вскрыли специальными инструментами и пока одни оказывали доврачебную помощь, в частности накладывали фиксирующий воротник, другие открыли капот и отключили аккумулятор.

После этого пострадавшего аккуратно вытащили из машины, положили на носилки и укрыли изотермическим спасательным покрывалом – оно непромокаемо, не продувается ветром и отлично сохраняет тепло. Пострадавшего доставили к машине скорой помощи, которая тоже осталась на берегу.

«В такой ситуации водитель может быть неадекватным, у него может быть шок. Если же он в сознании, то лучше всего ему надо быстро выйти из машины и как можно дальше отойти от провала, потому что лед может треснуть еще больше, и человек может уйти под лед. А если водитель оказался заблокированным в машине, тогда ему придется только ждать помощи со стороны», – отметил Марат Ганеев.

К этому моменту на судне на воздушной подушке прибыли другие спасатели. Они занялись эвакуацией автомобиля. Для этого с берега приехал небольшой трактор, который связали тросами с машиной. Транспорт вытащили без проблем.

В целом, по мнению Марата Ганеева, все службы справились с поставленными задачами. Однако сотрудник МЧС увидел проблему – тяжелые машины спасателей опасно выпускать на лед, а чрезвычайная ситуация может случиться и на середине Волги, и тогда спасатели с оборудованием потеряют много времени только на то, чтобы добраться до места. Есть, конечно, судно на воздушной подушке, но это не панацея.

Марат Ганеев отметил, что именно начальству переправы стоит позаботиться о том, чтобы получить в свое распоряжение транспорт, на котором можно будет перебросить спасателей.