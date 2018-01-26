В КФУ откроется кафедра письменной культуры Востока

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете к 200-летию российского академического востоковедения откроется кафедра письменной культуры Востока. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Новое отделение появится при Институте восточных рукописей РАН. Его работу планируют начать в сентябре текущего года.

По словам директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиля Хайрутдинова, у студентов и ученых появятся новые широкие возможности, преподавать здесь будут лучшие педагоги и ведущие исследователи в области ориенталистики. Здесь же можно будет повысить свою квалификацию.

«Подобные курсы, к примеру, по углубленному изучению монгольской, японской, корейской, китайской культур, восточной археографии в целом сегодня весьма востребованы, однако в России таких образовательных программ реализуется крайне мало. Лицензия Казанского федерального университета на реализацию программ дополнительного образования позволит Институту восточных рукописей РАН полноценно включиться в этот процесс», – заявил Хайрутдинов.

Кроме того, студенты смогут пройти практику в стенах Института восточных рукописей РАН, ознакомиться с коллекциям и собраниям ИВР.