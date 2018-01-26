Заинские лыжники сразятся за победу на чемпионате ПФО в Ижевске

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Сборная Татарстана по лыжным гонкам в полном составе принимает участие в чемпионате Приволжского федерального округа в Ижевске с 24 по 28 января. Всего в сборной Татарстана по лыжным гонкам участвуют 50 заинских спортсменов, сообщает «Заинск-информ».



На Чемпионате Приволжского федерального округа в Ижевске выступит основной состав команды: сборные 21 – 23 года, 19 – 20 лет и 16 – 18 лет.



Уже с 30 января по 4 февраля спортсмены выступят в Заинске, где пройдет Первенство Приволжского федерального округа среди старших юношей и девушек 17 – 18 лет.



С 6 февраля по 11 февраля сильнейшие спортсмены 15 – 16 лет примут участие в Первенстве России в городе Рыбинск Ярославской области.



13 февраля в Сыктывкаре (Республика Коми) стартует финал Первенства России среди спортсменов до 23 лет. В этой категории татарстанские лыжники – лидеры России.

С 23 февраля в Архангельской области пройдет финал Кубка России, где нашим спортсменам предстоит защитить титул обладателей Кубка России. А с 1 по 16 марта в Заинске состоится финал Первенства России, в которых примут участие более 300 сильнейших лыжников-гонщиков, победители и призеры федеральных округов и победители и призеры прошлого сезона.



Чемпионат России – самый значимый старт сезона – также пройдет в Сыктывкаре (Республика Коми) с 23 марта по 1 апреля.



Спортивный сезон лыжники завершат в городе Апатиты Мурманской области, где с 11 по 15 апреля пройдут гонки на 30, 50 и 70 км. Возглавляет делегацию вице-президент – главный тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ и РТ – Эдуард Галеев.