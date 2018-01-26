Школьники из Татарстана смастерили экокормушку для птиц

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Первую экокормушку для птиц смастерили школьники из Арского района Татарстана в рамках пилотного экологического проекта. Ребята решили помочь зимующим птицам и подарили отходам вторую жизнь, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Участниками пилотного проекта по изготовлению экокормушек стали ученики Наласинской средней школы. Ребята смастерили птичий домик из текстильных отходов, пластиковой канистры, одноразовой посуды и бумаги. Идеи школьников по созданию экоподелок поддержали специалисты Северного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Ребята наглядно показали, что бытовые отходы, которые могли бы оказаться на свалках, могут быть использованы во второй раз. Данная работа является примером того, как можно уменьшить нагрузку на полигоны и сохранить природные ресурсы», — отметили экологи.

Реализацию проекта по изготовлению кормушек из вторичного сырья школьники продолжат в рамках Года волонтера.

