Сотрудников Тукаевского исполкома подозревают в незаконной передаче 20 га земли

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Тукаевского района при передаче 20 га земли, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Сотрудники СКР при мониторинге СМИ нашли публикацию о незаконном переводе участка водного фонда в промышленную категорию земель. Следком провел доследственную проверку и по ее результатам возбудил уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий».

По версии следствия, в 2008 – 2015 годы неустановленные должностные лица исполкома Тукаевского района, превысив полномочия, передали участок с тремя водными объектами челнинской фирме. Участок площадью 20 га находится на территории Малошильнинского сельского поселения и относится к землям водного фонда.

Затем участок незаконно разделили на два, поставили на новый кадастровый учет как единый массив, переведя в категорию земель промышленности и не отразив в акте водные объекты. Осознавая, что территория является федеральной собственностью, снова разделили землю на три участка с новыми кадастровыми номерами и передали в аренду.

При расследовании уголовного дела следователи СКР совместно с оперативными работниками УЭБиПК МВД по РТ провели обыски у бывшего главы исполкома Тукаевского района и иных лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.